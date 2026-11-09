Nancy : Christophe Betenfeld lauréat de la bourse Marie Marvingt 2026

Décernée par la municipalité nancéienne, cette dotation de 1 500 euros récompense les travaux de doctorat du chercheur sur Marthe Richard, une figure historique locale. Ce soutien financier permettra de concrétiser la publication de sa thèse universitaire prévue pour le début de l’année 2027.

Un soutien financier pour valoriser l'histoire locale

La ville de Nancy a officiellement récompensé le professeur d’histoire-géographie Christophe Betenfeld en lui attribuant la bourse Marie Marvingt 2026 lors d'une cérémonie solennelle dirigée par Bora Yilmaz. Ce dispositif, doté d'une enveloppe de 1 500 euros, a été créé par le conseil municipal en février 2025 à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Marie Marvingt. Son objectif est d’accompagner financièrement la recherche scientifique et universitaire consacrée à l'histoire des femmes et du féminisme dans l'Est de la France, ainsi qu'aux pionnières de l'aviation.

Des parcours d’aviatrices mis en lumière

Sélectionné par un jury d'experts à la suite d'un appel à candidatures d'envergure, le projet de Christophe Betenfeld s'intitule «Marthe Richard, représentations et autoreprésentations d’une figure féminine du XXe siècle». Les travaux du doctorant mettent en lumière les points communs notables entre Marthe Richard et Marie Marvingt, deux aviatrices nancéiennes dont la trajectoire intègre une part de légende que l'historien s'efforce de clarifier rigoureusement grâce aux archives de la région.

Cette aide financière ciblée constitue un levier économique pour le monde universitaire régional. Elle servira directement à financer la publication de la thèse de doctorat de Christophe Betenfeld, attendue pour le début de l'année 2027.