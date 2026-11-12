Le Département de Saône-et-Loire reporte l’examen de ses orientations budgétaires à mars 2027 et le vote de son budget à la fin du mois de mars ou au début d’avril. Annoncée par son président, André Accary, cette décision intervient dans un contexte d’incertitude autour du projet de loi de finances pour 2027. Le rejet du volet consacré aux recettes par l’Assemblée nationale, le 4 novembre, complique notamment les prévisions financières des collectivités territoriales.



Les premières estimations font état d’une baisse potentielle de 15 millions d’euros des recettes départementales en 2027, tandis que les dépenses de fonctionnement progresseraient de 18 millions d’euros par rapport à 2026. Cette hausse concernerait notamment la protection de l’enfance (+6 millions), les personnes âgées et handicapées (+4 millions) et le RSA (+2 millions). Le SDIS, les cotisations de retraite, l’énergie et les intérêts financiers contribueraient également à cette augmentation. L’écart potentiel atteindrait ainsi 33 millions d’euros. Le fonds de sauvegarde des Départements constitue une autre incertitude : son enveloppe nationale pourrait passer de 600 à 100 millions d’euros en 2027.

Les investissements fragilisés

Cette situation pourrait entraîner un étalement de plusieurs projets concernant les routes, les collèges, les gendarmeries et les infrastructures de santé. Les opérations liées à la RCEA pourraient également être ralenties. Une réduction des investissements aurait des répercussions sur les communes et les entreprises locales, notamment dans le bâtiment et les travaux publics.



Le Département souhaite toutefois maintenir ses missions prioritaires, en particulier dans le domaine des solidarités, qui représente près de 70% de son budget. Les assemblées de novembre et décembre sont maintenues, tout comme les décisions relatives aux aides aux communes et aux appels à projets. Des perspectives de marchés publics pour 2027 doivent également être présentées en décembre.