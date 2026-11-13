Né en 1906 d'une crise de la sardine, le Crédit Maritime est entré dans le giron des Banques Populaires en 2007. La Banque Populaire du Nord (BPN) en a conservé la marque. Du Havre à Dunkerque, il revendique 85% de parts de marché auprès de la flottille de pêche. «Nous, on ne sort pas quand il y a une crise», assure Nicolas Poughon, directeur général de la BPN, qui défend un modèle «à contre-courant» : aucune fermeture annoncée parmi ses 121 agences.

Des bateaux de 30 ans

Premier défi : la relève, dans une filière qui, reconnaît la banque, continue de se réduire. Le Crédit Maritime accompagne actuellement une dizaine de projets d'installation, surtout des reprises familiales, portées par des repreneurs de 20 à 30 ans, aidés par le doublement, annoncé par la Région, des aides européennes du Feampa - Le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Mais les bateaux repris ont une trentaine d’années. «Il n’y a pas d’autres filières où l’outil de travail, qui permet de faire 100% du chiffre d’affaires, a 30 ans», souligne Samuel Dos Santos, responsable du développement. Or les remplacer coûte de plus en plus cher : un chalutier neuf de 20 mètres, autour de millions d'euros il y a cinq ans, coûterait près du double aujourd’hui. Un montant que l’exploitation ne permet pas de rembourser. Pour la banque, ce renouvellement dépend d’un plan européen, qui reste à venir. Pour pallier le manque d'apport des repreneurs, la BPN est le premier investisseur privé d'une structure qui entre au capital des bateaux, aux côtés de la Région.

Un milliard d'euros pour le fluvial ?

Le Crédit Maritime finance aussi le transport fluvial, à hauteur d'environ 25 millions d'euros de crédits par an. L'ouverture du canal Seine-Nord Europe, attendue vers 2032-2033, doit changer la donne : selon les estimations de la banque, la flotte devra investir environ un milliard d'euros. «Comme c'est un potentiel pour le territoire, ça l'est pour nous», reconnaît Nicolas Poughon, pour qui les bateliers artisans devront se regrouper en sociétés exploitant plusieurs grands bateaux. Reste à en convaincre une profession encore largement artisanale.

Capécure se concentre

Côté entreprises, le Centre d'Affaires du Littoral suit 370 clients, dont une centaine à Boulogne. Sous pression sur leurs coûts et leurs marges, les entreprises de Capécure, où il n'y a plus de foncier disponible, se concentrent plus qu'elles ne s'installent. «La transition énergétique est devenue un véritable levier de compétitivité», estime Emmanuel Tondelier, directeur du Centre d'affaires. Exemple mis en avant : l'optimisation énergétique de la plateforme frigorifique de Norfrigo, financée en 2023, qui a réduit de 30% sa consommation d'eau et de 42% celle d'électricité, selon l'entreprise.

Un cas encore rare : la Banque de la transition énergétique de la BPN finance surtout des particuliers (voir encadré). Au-delà du crédit, la BPN veut aussi faire rayonner le Littoral et ses filières : dès janvier, ses Trophées du Crédit Maritime mettront en lumière les initiatives de la filière, avant le départ de la Course des Caps, le 4 juillet 2027 à Boulogne-sur-Mer.