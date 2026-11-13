Garantir un accès durable à l’eau potable ! C’est tout l’objectif du partenariat, signé le 6 novembre, entre l’agence de l’eau Rhin Meuse et le Syndicat des eaux de Pulligny et du Saintois.

Ce territoire de Meurthe-et-Moselle a été fortement impacté (comme l’ensemble du bassin) par la sécheresse de l’été dernier.

Le partenariat va permettre d’engager une première phase de travaux destinés à sécuriser l’approvisionnement en eau potable de 60 communes.

Ces premières interventions seront organisées autour de trois axes : la sécurisation de l’alimentation en eau potable grâce à des interconnexions entre réseaux, la restructuration du bassin de Fanoncourt et l’amélioration des rendements des réseaux à Fraisnes-en-Saintois et à Thorey-Lyautey.

Le programme représente un investissement global de 4,51 millions d’euros, dont plus de 2,67 millions d’euros apportés par l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Ce soutien s’inscrit dans l’accompagnement des collectivités confrontées à des tensions sur leur approvisionnement, dans un contexte marqué par une sécheresse particulièrement sévère cette année qui confirme la vulnérabilité de la ressource face à ce type d’épisodes.

512 000 habitants impactés

En Meurthe-et-Moselle, plus de la moitié des stations de référence ont connu des situations d’assec (asséchement temporaire ou total : NDLR), dans des proportions jugées plus sévères qu’en 2022. La Meurthe en amont de Raon-l’Étape, la Moselle à Épinal et la Meuse à Stenay ont enregistré leurs plus bas débits depuis 1975.

Ces tensions ont aussi entraîné des répercussions sur l’alimentation en eau potable. À la date du 24 août 2026, 235 unités de distribution d’eau (UDI) étaient en tension, soit environ 13% des UDI du bassin. Près de 512 000 habitants étaient concernés, représentant 12% de la population du bassin Rhin-Meuse.

Face à ces constats, l’agence de l’eau Rhin-Meuse accompagne les collectivités dans leurs investissements pour anticiper les pénuries et renforcer la résilience des systèmes d’alimentation en eau potable.

Cet engagement s’est d’abord renforcé à la suite de la sécheresse de 2022, qui avait conduit à identifier 349 communes exposées à des pénuries récurrentes.

Grâce aux travaux engagés dans le cadre du Plan Eau, elles ont été réduites à 295 fin 2025. Depuis 2022, l’agence de l’eau a ainsi consacré environ 18 millions d’euros à la sécurisation de l’alimentation en eau potable.

La réduction des pertes sur les réseaux constitue un deuxième levier d’action essentiel. Depuis 2019, les programmes de renouvellement des canalisations fuyardes, soutenus financièrement par l’agence de l’eau, ont permis de remplacer 583 kilomètres de réseaux et d’économiser 4 millions de m³ d’eau. Ils sont venus compléter les travaux réalisés par les services d’eau dans le cadre de leur gestion courante.