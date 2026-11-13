Communauté de communes de l’Aire à l’Argonne mise sur le localisme

Encourager les habitants à découvrir de nouvelles enseignes et à consommer sur leur territoire. Voilà pour la philosophie de l’opération de promotion portée par la Communauté de communes de l’Aire à l’Argonne. Celle-ci a choisi un moyen ludique en imprimant 3 000 tickets dont 700 sont gagnants, avec des réductions allant de cinq à cinquante euros (selon des dépenses des clients). Trente commerçants ont accepté de participer à la 6e édition du jeu Consom’Local. Ils représentent la diversité de l’économie locale avec des boulangers, des producteurs de viande, des apiculteurs, un producteur de bière, des traiteurs, une fromagerie, mais aussi des artisans et des garagistes. Concrètement, les tickets seront remis lors d’achats chez les commerçants participants, sachant qu'un bon gagné pourra être utilisé dans n’importe quelle adresse figurant sur la liste. «Notre idée est de ne pas cloisonner et de ne pas enfermer les consommateurs chez leurs commerçants ou producteurs habituels, mais au contraire de les polliniser un peu et de les ouvrir à d’autres possibilités d’achat», explique Lise Chan, chargée du développement territorial.

Booster la consommation locale

En embarquant dans l’aventure, un souffleur de verre ou une céramiste, l’enjeu est aussi de favoriser les idées de cadeaux locaux, mais aussi, de manière plus pragmatique de favoriser le pouvoir d’achat de ceux qui utiliseront leurs bons chez un garagiste, par exemple. Financées par la Communauté de communes, les réductions seront valables jusqu’à la fin février, avec la volonté de prolonger la consommation. Dans le même temps, l’intercommunalité va prochainement distribuer, dans tous les foyers, un guide de Noël, qui recense sur une quinzaine de pages, une quarantaine de commerçants, producteurs et artisans. La sélection porte sur les professionnels ayant accepté d’y apparaître et proposant une offre ou une actualité liée à Noël, avec toujours cette envie d’inciter les habitants à faire leurs achats de décembre sur leur territoire, qui s’étend sur quarante-sept communes. Une éventuelle reconduction dépendra des retours des professionnels. Un bilan sera dressé après les fêtes.