Le Touquet : près de 255 000 mégots collectés et recyclés depuis 2024

254 880 mégots de cigarettes ont été collectés au Touquet-Paris-Plage depuis 2024, dont 185 040 cette année. Ces résultats sont le fruit d'un travail mené par la municipalité pour améliorer la propreté des espaces publics, ainsi que par une implication du Conseil municipal des jeunes qui est à l'origine de cette initiative contre la pollution de la ville par les mégots.

72 kilos d'isolants fabriqués

Ces mesures ont débuté dès 2022 avec l'interdiction de la cigarette sur la plage, avant d'étendre cette interdiction à toute l'année en 2023. En 2024, les premiers cendriers spécifiques ont été installés dans les espaces publics, pour les collecter et les recycler. Ils ont été imaginés par l'entreprise régionale TchaoMegot, co-fondée par Julien et Arnaud Paque (siège dans l'Oise). Les mégots collectés sont ensuite transformés en isolants : depuis deux ans, 72 kilos d'isolants ont été produits à partir des 254 880 mégots récupérés.

Cette année, 25 cendriers supplémentaires ont été installés. Quant au Conseil municipal des jeunes, il est à l'initiative de l'opération «Zéro mégot», qui fait suite à la campagne «Ici commence la mer», avec l'installation de marquages près des grilles d'évacuation des eaux pluviales ; campagne qui a depuis été élargie aux rejets d'eaux usées et aux produits polluants dans les caniveaux.

Les équipements de nettoyage ont aussi été modernisés, le tri des déchets a été développé et de nouveaux dispositifs de collecte et de lutte contre les dépôts sauvages ont été installés.