À l’occasion des matchs à domicile du FC Metz, les supporters disposent d’une nouvelle solution pour se rendre au stade Saint-Symphorien sans avoir à chercher une place de stationnement. Le réseau Le Met’ a mis en place la Ligne Grenat, une navette gratuite spécialement dédiée aux jours de rencontre.

Au départ de l’arrêt Rotonde, sur la ZAC de Moulins-lès-Metz, cette ligne propose un trajet direct vers l’enceinte messine pour ceux ayant choisi de se garer sur le parking de Loisirsama. L’objectif est de faciliter l’accès au stade et d’encourager les supporters à privilégier les transports en commun.

Le billet de match fait office de titre de transport

Autre avantage du dispositif : les supporters peuvent utiliser gratuitement l’ensemble du réseau Le Met’ sur présentation de leur billet de match ou de leur abonnement au FC Metz. Cette gratuité s’applique deux heures avant le coup d’envoi et jusqu’à deux heures après la rencontre. Elle concerne donc aussi bien les bus que les lignes Mettis.

Les supporters disposent enfin d'autres possibilités pour rejoindre le stade en transports en commun. L'arrêt Roi-George, situé à une quinzaine de minutes à pied du stade Saint-Symphorien, est notamment desservi par les lignes Mettis, Lianes, C13, C14 et P103.

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