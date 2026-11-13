La nouvelle histoire du quartier Argentine, en pleine mutation et transformation, continue de s'écrire. Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) du quartier Argentine, la S.A. de l’Oise a posé la première pierre de la résidence Origami, qui sera composée de 66 logements sociaux neufs. Le bailleur social pose en même temps une autre pierre à la redynamisation de ce quartier visant à améliorer durablement le cadre de vie des habitants et à renforcer la mixité sociale. «Ce programme de 66 logement traduit notre volonté de construire autrement, en proposant un habitat de qualité, durable, respectueux de l’environnement et accessible à toutes et à tous», exprime Manel Ouldamer Lesourd, responsable de Programmes - Maîtrise d’Ouvrage à la S.A. de l’Oise.

Et cette résidence se veut être un nouveau quartier-jardin pour toutes les familles. Sur un terrain d’environ deux hectares, la S.A. de l’Oise crée un quartier à part entière : une nouvelle rue, un jardin partagé de 2 000 m² baptisé «jardin des ondées» ainsi que des maisons avec jardin privatif. L’offre va du T2 ou T6 et s’adresse à toutes typologies de familles. Les T5 et T6 disposent de toits-terrasses accessibles et des logements sont adaptables aux personnes à mobilité réduite.

Dans cette philosophie, le nom Origami a été choisi, venant de l’architecture, signée Saison Menu & Associés (Lille), où le style se pare de briques rouges et bardages métalliques composant des façades «en plis», c'est-à-dire que chaque maison joue sur des plans décalés qui protègent l’entrée et captent la lumière.

Un projet moderne

Ce projet s'inscrit aussi dans une démarche de transition environnementale. Ainsi, le chantier suit une démarche de chantier propre avec une base vie éco-conçue, des achats responsables et de l’insertion. Du côté de la biodiversité, des nichoirs, des hôtels à insectes et des abris en pierre accueillent la faune, observée avant les travaux, et ce pendant toute la durée du chantier.

Cette opération prend en compte cette dimension pour l'ensemble du projet, le réaménagement de l’espace commercial voisin étant considéré. De fait, le stationnement est végétalisé et une liaison piétonne rejoint l’Intermarché. L’eau de pluie est gérée à ciel ouvert, grâce à des noues, des fossés plantés et des jardins de pluie. Dans le même sens, les plantes sont locales et l’imperméabilisation des sols reste limitée au strict nécessaire. Le jardin des ondées quant à lui sert de réservoir de biodiversité, de lieu de rencontre et de jeux pour tout le quartier.



