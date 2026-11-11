Prévenir la désinsertion professionnelle, favoriser le maintien durable dans l’emploi et accompagner les parcours professionnels tels sont les objectifs de la 5e édition du Forum du maintien et de l’accès à l’emploi, organisé à Clermont, le 17 novembre. C'est à l’occasion de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, Présoa, service de prévention et de santé au travail de l’Aisne et de l’Oise, organise ce forum en partenariat avec Cap Emploi 60.

Durant toute la journée, les visiteurs rencontreront les partenaires du forum, découvriront des dispositifs d’accompagnement et assisteront à une conférence et à des tables rondes menées par des acteurs spécialisés du maintien en emploi. Au total, 30 structures actives dans une démarche de maintien en emploi et de recrutement seront réunis. «Aux côtés des entreprises, Présoa accompagne les salariés concernés, l’adaptation des postes et le maintien du lien avec l’emploi. Sa cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) intervient le plus en amont possible», explique Présoa.

Durant, cette journée, quatre tables rondes auront lieu (arrêt de travail, proches aidants, cancer, prévention de la désinsertion) et une conférence – Santé mentale au travail sera animée par le Dr Clément Duret, expert de l’épuisement professionnel et de la santé mentale, chef de service à Garches (AP-HP) et directeur médical d’Holicare. Présoa mettra aussi en avant l’Holitest, un questionnaire scientifique en ligne et confidentiel conçu par Holicare pour repérer de façon précoce les signes de détresse psychologique.

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