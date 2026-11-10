À Florange, les écoles ont commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918

Organisée avec les établissements scolaires de la commune de Florange, la célébration de l’Armistice a permis aux élèves de prendre part à un hommage collectif aux victimes de la Première Guerre mondiale. À travers différentes étapes, la municipalité a souhaité les sensibiliser à l'importance de cette commémoration et à la transmission de l'histoire.

Les élèves au cœur de la cérémonie

La matinée a débuté à 9h devant La Passerelle, avec un rassemblement et des mots d'accueil. À 9h20, les élèves ont pris part à un défilé en direction du cimetière. Chaque école a ensuite déposé une gerbe au monument aux morts à partir de 9h35. Ce moment de recueillement a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie organisée autour des établissements scolaires.

Après le retour à La Passerelle, les élèves ont poursuivi la matinée avec des chants et des lectures à 10h10. Des discours ont suivi à 10h30, avant un goûter convivial organisé pour clôturer cette première cérémonie à 10h45. Cette rencontre a ainsi associé hommage, participation des écoles et moment de partage.

La cérémonie traditionnelle du 11 novembre

La ville de Florange prévoit également une cérémonie commémorative le mercredi 11 novembre 2026. Le programme annoncé comprend une messe à 9h30, suivie du départ du défilé à 10h45. La cérémonie de l'Armistice est prévue au cimetière à 11h15. Ce rendez-vous permettra aux habitants de la commune de se réunir à leur tour pour rendre hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale.

Par ailleurs, le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 12 novembre à 19h, dans la salle du conseil à Florange.