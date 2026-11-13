Après le Kursaal et les écoles, la ville !

Le DKarboShow change de format et de public à chaque édition. En 2024, il avait réuni des industriels au Kursaal pendant trois jours, lors du 40e anniversaire du Salon de l’Automobile. En 2025, il avait pris la forme d’un hackathon avec une soixantaine d’étudiants de l’ISCID-CO et de l’EILCO. Cette année, ÉcosystèmeD, le groupement d’intérêt public qui anime la transition de la zone industrialo-portuaire, et six entreprises (Aluminium Dunkerque, ArcelorMittal France, Daudruy, Dunkerque LNG, EDF et Neomat) visent le grand public, grâce à un partenariat original avec les organisateurs de l’Urban Trail.

Des QR codes sur 10 km

Sur plusieurs lieux emblématiques du parcours (ÉcosystèmeD, le FRAC, le stade Tribut, etc.), des panneaux délivrent des informations clés sur la décarbonation. En scannant un QR code, les participants répondent ensuite à des questions pour tenter de gagner un vélo électrique (valeur 1 000 euros), une trottinette électrique (500 euros) ou une carte cadeau Decathlon (250 euros). Au départ comme à l’arrivée, un stand permet d’interroger directement les entreprises sur leurs projets. Objectif affiché : que chacun termine la course en sachant mieux ce que font les industriels du Dunkerquois pour réduire leurs émissions.

Des projets industriels à rendre lisibles

Électrification, recyclage, nouveaux procédés : les partenaires ont des chantiers concrets à faire connaître.

Aluminium Dunkerque, qui produit 300 000 tonnes d’aluminium par an, revendique une baisse de 17% de ses émissions de CO₂ depuis 2013. Son nouveau four, en service depuis 2025, produit 20 000 tonnes plus d’alliages d’aluminium, dont 7 000 issues du recyclage de métal en fin de vie. Un projet de captage du carbone, mené en consortium, doit réduire ses émissions de 30% supplémentaires d’ici 2030.

Daudruy produit du biodiesel à partir d’huiles alimentaires usagées.

Dunkerque LNG chiffre jusqu’à 436 000 tonnes de CO2 évitées chaque année grâce à l’eau tiède fournie par la centrale nucléaire de Gravelines.

Neomat prépare pour fin 2028 une usine de matériaux pour batteries de 500 M€, avec près de 400 emplois directs à la clé, dont 90% recrutés localement.

Sensibiliser et recruter

«Pour les entreprises, l’opération est une manière originale de sortir de leurs sites pour sensibiliser le plus grand nombre à leur action», explique ÉcosystèmeD. L’enjeu est aussi économique : faire comprendre la transformation de sites industriels très émetteurs et attirer de futurs salariés, sur un territoire où la décarbonation est présentée comme un gisement d’emplois et de formations.