Cette opération vise à renforcer la présence du groupe scandinave dans les Hauts-de-France et à élargir son offre technologique auprès des acteurs manufacturiers français.

Un ancrage stratégique au cœur du parc Artois-Flandres

Fournisseur de solutions numériques pour la construction et le design, NTI Group accélère son développement hexagonal en rachetant simultanément les partenaires Autodesk français INTECH et RMR Systems. Pour le géant danois, cette opération représente un levier majeur afin d'étendre son maillage territorial dans le Nord de la France.

Solidement établie sur le parc des industries Artois-Flandres à Billy-Berclau, la société RMR Systems apporte au groupe sa maîtrise reconnue de la conception assistée par ordinateur et de la gestion de données industrielles. Ce rapprochement permet au groupe scandinave d'ajouter une solide compétence manufacturière à ses activités historiques dans l'architecture et l'ingénierie.

Une gouvernance confiée au dirigeant nordiste

Ce rachat s'inscrit dans une dynamique de structuration globale entamée par l'acquéreur lors de son arrivée sur le marché français en 2023. Dans les prochains mois, l'ensemble des filiales nationales, incluant NTI Eurostudio, NTI NAKO, INTECH et la structure pas-de-calaisienne, seront réunies sous la bannière unique NTI. La direction générale de cette nouvelle entité intégrée a été confiée à Philippe Faucoeur, l'actuel dirigeant de RMR Systems. Les industriels régionaux conserveront leurs interlocuteurs habituels tout en accédant à une gamme élargie de services informatiques, de conseil et de formation.

Ce rachat confirme l’attractivité du savoir-faire technologique du Pas-de-Calais auprès des investisseurs européens, tout en offrant aux industriels des Hauts-de-France un partenaire numérique de premier plan pour accompagner leur transition digitale.















