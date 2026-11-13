Symone accélère le développement de ses solutions de mobilité décarbonée dans la métropole dijonnaise. Son activité Symone Moto poursuit son développement, tandis que Symone Autocar accélère sa phase de mise sur le marché.

Le concept repose sur un autocar confortable capable d’embarquer simultanément les voyageurs et leurs voitures ou motos. Cette offre de transport routier, pensée pour les grands trajets autoroutiers, entend proposer une alternative écologique et sécurisée, en réduisant l’empreinte carbone des grands trajets sur autoroute.

L’innovation a également retenu l’attention au plus haut niveau de l’État. L’équipe a pu présenter sa vision au président de la République lors d’un échange au palais de l’Élysée. Cette rencontre met en lumière la jeune pousse dijonnaise et la dynamique industrielle et environnementale du territoire en faveur d’une mobilité plus propre.