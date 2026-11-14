Début novembre, le Grand Chalon a réuni près de 250 représentants du monde économique local lors d’une nouvelle édition du Grand Chalon Business Dating. Organisée avec le MEDEF, les Entrepreneurs et l’UIMM, cette rencontre a abordé les évolutions du rapport au travail et leurs conséquences pour les entreprises. La question centrale portait sur le rôle des employeurs face à la perte de sens exprimée par une partie des jeunes générations.



La philosophe Flora Bernard, cofondatrice de l’agence Thaé, a animé une conférence participative pour amener les dirigeants à interroger leurs pratiques managériales. Des ateliers en binômes ont ensuite permis d'examiner des situations concrètes et d'identifier des pistes d'amélioration. Les discussions ont notamment mis en avant plusieurs leviers d'attractivité : la reconnaissance, la formation, la responsabilisation et les possibilités d'évolution professionnelle. L'équilibre entre vie personnelle et activité professionnelle figure également parmi les attentes à prendre en compte pour fidéliser les compétences.

7 800 entreprises dans le bassin chalonnais

Au-delà des enjeux de recrutement, le Grand Chalon souhaite renforcer son accompagnement des entreprises implantées sur son territoire. L'agglomération compte environ 7 800 entreprises, tandis que son bassin d'emploi représente près de 46 000 emplois salariés. Ce tissu économique comprend aussi bien de grands groupes que des TPE et PME.



Dominique Juillot, président du Grand Chalon, a rappelé sa volonté de privilégier une approche de proximité. L'objectif est de mieux connaître les projets et les difficultés des entreprises, puis de mobiliser les partenaires adaptés pour faciliter leur développement. La collectivité souhaite ainsi accorder autant d'attention aux structures déjà présentes qu'à l'accueil de nouvelles activités. La formation et l'adaptation des pratiques managériales font également partie des enjeux identifiés. La soirée s'est achevée par un cocktail dînatoire, qui a prolongé les échanges entre dirigeants et acteurs économiques locaux.



