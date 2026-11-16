Plus de 160 entrepreneurs et partenaires de l’écosystème sont déjà inscrits à cette rencontre destinée à favoriser les échanges professionnels, les mises en relation et les collaborations entre entreprises accompagnées par les deux réseaux.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de soutien au tissu économique local, avec un enjeu particulier autour de la création, du financement et de la pérennisation des entreprises. Elle met également en lumière les dispositifs d’accompagnement mobilisés sur le territoire métropolitain pour soutenir les porteurs de projets et les dirigeants.

La soirée du 17 novembre comprendra notamment des rencontres professionnelles sous forme de speed meeting, un quiz collectif et un cocktail dînatoire animé par plusieurs entreprises locales.

Réservé aux entrepreneurs accompagnés par les deux réseaux et à leurs partenaires, l'événement se déroulera sur inscription à Seine Innopolis, au 72 rue de la République, au Petit-Quevilly.

Rouen Normandie Création accompagne les entreprises dans leur développement

La pépinière Rouen Normandie Création accueille les entreprises créées depuis moins de deux ans et leur propose un accompagnement pouvant durer jusqu’à quatre ans. Le dispositif s’appuie sur cinq sites proposant des locaux adaptés à l’évolution des activités. Les dirigeants bénéficient également d’un suivi personnalisé portant sur les dimensions financières, stratégiques et commerciales, ainsi que de formations et de services mutualisés.

Plusieurs entreprises passées par cette structure ont depuis développé leur activité sur le territoire. C’est notamment le cas de REDLab, spécialisée dans le traitement des données et le développement logiciel, du Club des connaisseurs, positionné sur le commerce en ligne, et de Komeo, agence de communication et de production audiovisuelle. D’autres sociétés, comme Viterapy et Rayione, poursuivent actuellement leur développement, respectivement dans les produits de santé à base d’huiles essentielles et le stockage d’énergie par réemploi de batteries électriques.

Initiative Rouen mobilise des financements pour les créateurs et repreneurs

De son côté, Initiative Rouen intervient sur le financement et la sécurisation des projets entrepreneuriaux. Le réseau propose notamment des prêts d’honneur à taux zéro, sans frais de dossier ni garantie personnelle, ainsi qu’un accompagnement à la création durant les trois premières années d’activité.

Le dispositif comprend également le programme «Ici je monte ma boîte» et un suivi assuré par des parrains et marraines bénévoles. Ces interventions visent à renforcer les fonds propres des porteurs de projets, à faciliter la mobilisation de financements complémentaires et à limiter les risques durant les premières années d'exploitation.