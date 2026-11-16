Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels qui vise à préserver les habitats et les espèces les plus remarquables ou menacés, tout en tenant compte des activités humaines qui s'y exercent. L’objectif est de concilier la préservation de la biodiversité avec le maintien des activités économiques et des usages du territoire. Dans le parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, deux sites sont concernés : «Baie de Canche et couloir des trois estuaires» et «Estuaire et littoral picards : baies de Somme et d’Authie».



Un document de référence

Chaque site Natura 2000 dispose d'un document de référence, appelé document d'objectifs (DOCOB), qui identifie les enjeux écologiques, les activités présentes et les actions à mettre en œuvre pour préserver les habitats et les espèces concernés.

Localement, ce document prend la forme d’une annexe Natura 2000 au plan de gestion du Parc. Elle permet de préciser les enjeux propres aux différents sites Natura 2000 et d'adapter les objectifs de conservation aux réalités locales. Engagée en 2023, la révision de cette annexe repose sur un important travail de collecte et d'analyse des connaissances scientifiques, ainsi que sur des échanges avec les acteurs du territoire.

Les trois premiers tomes approuvés

Lors de son dernier conseil de gestion, les membres du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale ont approuvé les trois premiers tomes de cette annexe. Le tome A est dédié à la présentation des sites Natura 2000 et leurs caractéristiques, le tome B concerne l’état des connaissances sur les habitats et les espèces, l’identification et la hiérarchisation des enjeux de conservation et le tome C est centré sur le diagnostic des activités humaines et économiques présentes sur ces espaces.

Un quatrième tome, consacré aux objectifs de conservation et aux mesures de gestion, sera élaboré dans un second temps, sur la base de ces documents de diagnostic.L’intégralité des tomes A, B et C seront disponibles prochainement sur le site internet du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.