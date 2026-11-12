Huit entreprises du territoire viendront présenter leurs activités devant une soixantaine de candidats à la recherche d’un emploi. Organisé dans le cadre du programme «Les seniors, ça vaut de l’or !», financé par la Région Grand Est et opéré par la CCI Meuse Haute-Marne, France Travail et les partenaires de l’emploi, ce rendez-vous vise à faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi de plus de 55 ans.

L’initiative entend rapprocher les besoins de recrutement des entreprises meusiennes des compétences disponibles localement. Elle concerne aussi bien les profils techniques qu’administratifs, avec des possibilités de missions à temps partiel ou à temps plein.

Huit entreprises meusiennes mobilisées pour recruter

Le job dating réunira huit employeurs et acteurs du recrutement implantés dans le bassin de Verdun : Bricomarché, Amaelles Meuse, O2, ADMR Meuse, Manpower, Aquila RH, Polyval Japiot et EMC2.

Chaque entreprise disposera de deux minutes pour présenter son activité et ses besoins devant les candidats. Ces derniers pourront ensuite manifester leur intérêt pour les structures qui correspondent à leurs compétences et à leurs attentes.

À l’issue de cette première rencontre, des visites d’entreprises et des périodes d’immersion professionnelle seront organisées afin de concrétiser les rapprochements entre employeurs et candidats.

Pour les entreprises participantes, ce format constitue une occasion de faire connaître leurs métiers et d'élargir leur vivier de recrutement. Il doit également faciliter l’identification de profils expérimentés, notamment pour répondre aux besoins de main-d’œuvre dans les activités de proximité.

Un accompagnement de quatre semaines pour les seniors

Au-delà de cette opération de recrutement, le programme «Les seniors, ça vaut de l’or !» propose un parcours d’accompagnement de quatre semaines destiné aux demandeurs d’emploi de plus de 55 ans.

Le dispositif comprend un diagnostic individuel, des séances de coaching et l’élaboration d’un plan d’action personnalisé. Les participants peuvent également découvrir différents métiers avant de rencontrer les entreprises lors du job dating.

Cette démarche vise à favoriser le retour à l’emploi des seniors tout en répondant aux difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs locaux. Pour le bassin verdunois, l’enjeu est de faciliter la mise en relation entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises, afin de soutenir l’emploi et l’activité économique de proximité.