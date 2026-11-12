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Création d'entreprises

Assurances : sortez couverts

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Créer une entreprise, c’est prendre son envol, mais aussi sa part de responsabilités. Imposées par la loi ou par la nature même de votre activité, certaines assurances s’avèrent obligatoires, et ce quels que soient votre statut ou le nombre de salariés.

Julie Clessienne | La Gazette France

Par Julie Clessienne

La Gazette Moselle

Publié aujourd'hui à 7h03 - Mis à jour 12h08 - 2 min de lecture
© D.R.

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<p>Un assureur messin, dont les clients sont majoritairement artisans et commerçants, débute par une mise au point : <em>«Certains créateurs d’entreprise viennent à l’assurance par obligation mais ils doivent comprendre que nous sommes un partenaire, qui va les suivre durant toute la vie de leur entreprise. S’il y a un sinistre ce n’est ni le comptable, ni le banquier qui va payer, mais bien nous»</em>. Pour parer tout aléa, voici les assurances obligatoires détaillées par notre expert.</p> <h4>Les assurances obligatoires</h4> <p>L’assurance perte d’exploitation(*) prend en charge les pertes f.

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Julie Clessienne | La Gazette France

Julie Clessienne

Journaliste , La Gazette Moselle

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