Wancourt : K2 Process inaugure son usine de cartes électroniques

Cet événement marque une étape clé pour la société qui s'appuie sur une synergie industrielle franco-indienne pour accélérer le développement économique et technologique du territoire.

K2 Process a célébré ce lundi 2 novembre 2026 l'inauguration de son site industriel de Wancourt, près d'Arras. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de l’Inde en France, venu saluer un modèle économique unique alliant la production locale et l'ingénierie indienne.

Une croissance industrielle portée par l'innovation et l'emploi

Spécialisée dans la fabrication de circuits électroniques sur mesure dédiés notamment à la gestion des systèmes de détection de gaz, K2 Process connaît un développement fulgurant. Passée de 7 collaborateurs à son lancement industriel dans l’Arrageois en 2021 à près de 30 salariés qualifiés aujourd'hui, la structure de 1 250 m² ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne d'atteindre une cinquantaine de salariés à terme et de doubler son chiffre d'affaires d'ici trois ans pour répondre à la demande croissante des industriels.

Cette réussite repose sur un modèle hybride : si la manufacture de haute précision est ancrée dans le Pas-de-Calais, le centre de Recherche & Développement (R&D) et son équipe de douze personnes sont basés à Chennai, en Inde. Lors de l'événement, le directeur de l’entreprise, Koumarane Kichenassamy, a tenu à saluer l'engagement de ses équipes : « Il n'y a pas de bon capitaine sans bon équipage, je vous en suis reconnaissant ». Éric Duflot, maire de Wancourt, a abondé dans son sens en rappelant la valeur humaine de cette aventure technique : « N'oublions pas que derrière les machines, il y a des hommes et des femmes, avec une grande exigence. Longue vie à cette entreprise ».

Un partenariat international et un hommage historique

Au-delà de l'aspect purement économique, cette inauguration revêt une dimension diplomatique et mémorielle forte. Avant de se rendre sur le site industriel, l’ambassadeur de l’Inde, M. Sanjeev Singla, a visité la Carrière Wellington à Arras afin d’honorer les 1 200 soldats de l’Armée des Indes ayant combattu lors de la Bataille d'Arras en 1917, anticipant ainsi les commémorations du 110e anniversaire prévues en 2027.

Cette double séquence symbolise parfaitement l’alliance moderne entre les deux nations, comme l'a souligné l’ambassadeur : « Je suis très heureux d'être ici et je suis fier de cette entreprise. Aujourd'hui, nos deux pays participent à l'essor industriel et au progrès technologique dans le monde ». Pour Frédéric Leturque, maire d'Arras et président de la Communauté urbaine, cette journée est une « belle démonstration qu’Arras sait conjuguer histoire, innovation et ouverture sur le monde » tout en participant activement à la réindustrialisation du pays.





En unissant l'excellence opérationnelle française à la puissance de la R&D indienne, K2 Process s'impose comme un fleuron de la zone Artoipôle, validant la stratégie d'attractivité internationale menée par les collectivités du Grand Arras.





© Grand Arras - Valérie Laforge







