La Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont annoncé un plan de soutien exceptionnel en faveur des commerçants. Présenté pour faire face à la baisse d’activité liées au contexte social et aux violences du 17 octobre, ce dispositif sera soumis aux votes des conseils municipal et métropolitain les 9 et 19 novembre.

Élaboré avec les représentants du commerce et de l’artisanat au sein d’un Conseil de défense économique, ce plan vise à relancer la fréquentation du centre-ville à l’approche des fêtes de fin d’année.

Parmi les mesures annoncées figure une subvention exceptionnelle de 132 000 euros à l’association Les Vitrines de Rouen. Elle financera des animations commerciales, des déambulations musicales et autres opérations d'attractivité. La Ville prévoit également un programme d’animations et de mise en lumière dès la fin novembre, notamment dans le cadre des festivités de Noël.

Accès au centre-ville facilité

D’autres mesures doivent faciliter l’accès au centre-ville. Le dimanche 22 novembre sera ajouté aux dates d’ouverture dominicale autorisées pour 2026. Du 30 novembre au 1er janvier 2027, un forfait de stationnement à un euro sera proposé entre 12h et 14h, en semaine, dans cinq parkings du centre-ville.

Enfin, les transports en commun seront gratuits les mercredis, week-ends et jours fériés jusqu’au 22 novembre, pendant la foire Saint-Romain, puis les dimanches précédant Noël : les 29 novembre, 6, 13, 20 et 27 décembre.