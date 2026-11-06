Dijon : 10 premières bulles vertes aménagées d’ici au printemps 2027

Dijon engage une nouvelle étape dans la transformation de son espace public avec la création progressive d’un réseau de 50 « bulles vertes ». Ces espaces de proximité doivent réintroduire la nature dans les quartiers, améliorer le cadre de vie et contribuer à adapter les quartiers aux effets du dérèglement climatique.

Le programme prévoit notamment de réduire la place du bitume, de favoriser la biodiversité et de faciliter l’infiltration des eaux de pluie. Les aménagements comprendront aussi des cheminements plus apaisés ainsi que des bancs, afin d’offrir aux habitants des lieux de pause et de respiration au plus près de chez eux.





Dix premières bulles vertes dès le printemps 2027

Dix premières bulles vertes seront réalisées dans différents secteurs de Dijon entre novembre 2026 et avril 2027, avec un objectif de déploiement fixé au printemps 2027. Les sites retenus sont la rue Florian, l’avenue du Drapeau, l’avenue des Grésilles, la rue Romain Rolland, la rue Castelnau, la rue Dixmude, le boulevard de Yougoslavie, la rue Marguerite Thibert, la rue de Bel Air et la rue Chevreul.

Les travaux prévus rue Florian doivent créer un espace plus calme grâce à la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces, complétée par l’installation de mobilier urbain. Le chantier prévoit également la désimperméabilisation de 780 m² de voirie et de trottoirs. Cette intervention doit contribuer à mieux gérer les précipitations tout en renforçant la présence végétale.