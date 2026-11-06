La crise du bâtiment a mobilisé plus de 200 artisans et chefs d’entreprise en Saône-et-Loire. À l’appel de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB 71), ils ont organisé une opération de protestation entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, le vendredi 30 octobre 2026. Dès le matin, des croix ont été installées sur des ronds-points stratégiques du département pour dénoncer les difficultés du secteur. Un convoi de plusieurs véhicules a ensuite rejoint Mâcon au ralenti, afin d’alerter sur la situation des entreprises locales.



Cette mobilisation intervient après 14 trimestres consécutifs de baisse d’activité, dans la construction neuve comme dans la rénovation. Selon la CAPEB 71, le secteur a également perdu 400 emplois salariés en deux ans dans le département. La hausse des prix des carburants et des matériaux pèse sur les marges et les trésoreries. Les professionnels dénoncent aussi le poids des charges, des taxes et des contraintes administratives, notamment dans les dispositifs liés à la rénovation énergétique.

33 propositions pour soutenir les entreprises

Pour répondre à ces difficultés, l'organisation professionnelle propose un Plan de sauvegarde de l'artisanat et des entreprises du bâtiment. Celui-ci comprend neuf chantiers et 33 mesures répartis autour de trois axes. Parmi les propositions figurent l'application d'une TVA à 5,5% à l'ensemble des travaux de rénovation, la révision des aides à la rénovation énergétique et une politique du logement plus stable. La CAPEB demande également des mesures face au coût des carburants, une baisse des charges sociales et fiscales, ainsi qu'un soutien aux trésoreries des petites entreprises. L'organisation prévoit de poursuivre ses actions dans les prochaines semaines afin de défendre la pérennité des entreprises artisanales du département.



