Le modèle V-270 vient renforcer la gamme V-Range de plateformes élévatrices sur porteurs de 3,5 tonnes ! France Élévateur et Versalift (toutes les deux filiales du groupe Time Manufacturing Company) viennent d’annoncer le lancement de la nouvelle V-270.

Avec ses 27 mètres de hauteur de travail, c’est le modèle le plus haut de cette gamme lancée en mars dernier visant les loueurs de matériels, les entreprises de services publics, les collectivités locales et les opérateurs télécoms.

«Ce modèle a été conçu pour les professionnels à la recherche de solutions d’accès en hauteur fiables et polyvalentes. Associant hauteur de travail, flexibilité opérationnelle et conception technique standardisée, la V-270 s’inscrit dans la philosophie de la gamme V-Range afin de répondre aux besoins d’un large éventail de professionnels, des sociétés de location aux opérateurs des secteurs de l’énergie, des télécommunications et des infrastructures», explique le constructeur.

À l’instar des autres modèles de la gamme, la V-270 est fabriquée, en partie, sur le site de Flavigny-sur-Moselle de France Élévateur

Avec cette hauteur de travail maximale de 27 mètres et un déport de 15,9 mètres, la V-270 élargit les possibilités offertes par la gamme V-Range.

«Elle apporte une plus grande flexibilité aux professionnels dans leurs interventions en hauteur».

Efficacité opérationnelle

À l’instar des autres modèles de la gamme V-Range, la V-270 intègre le système de commandes XPC et des architectures hydrauliques et électriques communes, garantissant un environnement d’utilisation cohérent entre les différents modèles.

La nacelle offre une capacité de charge de 300 kg sans système de pesée, «permettant une grande variété de configurations de travail. Selon la configuration du véhicule et sous réserve du respect de la réglementation nationale applicable, celui-ci peut également être conduit avec un permis de catégorie B».

France Élévateur et Versalift viennent d’engager un Demo Tour pour faire connaître ce nouveau modèle.

«Le lancement de la V-270 constitue une nouvelle étape dans le développement de la gamme V-Range en proposant une hauteur de travail de 27 mètres au sein d’une gamme conçue autour de la standardisation, de la polyvalence et de l’efficacité opérationnelle», assure le constructeur.