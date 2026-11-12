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Beauvais : le service Logement organise des permanences dans les quartiers

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La Ville de Beauvais met en place des rendez-vous mensuels dans les quartiers pour accompagner les habitants dans leurs recherches de logement et faciliter l’accès aux services municipaux.

La Gazette Oise

Par LGFR

La Gazette Oise

Publié aujourd'hui à 17h54
© dechevm - Adobe Stock.

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À Beauvais, le service Logement renforce sa présence auprès des habitants grâce à des permanences décentralisées dans les quartiers. Organisées un mercredi par mois, ces rencontres se tiendront en alternance dans les différents quartiers de la commune. Elles sont destinées à accompagner les Beauvaisiennes et les Beauvaisiens dans leurs recherches de logement, en proposant des conseils, une orientation et un accompagnement personnalisé.

Ces temps d’échange s’adressent particulièrement aux personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité. En venant au plus près de leur lieu de vie, elles pourront accéder plus facilement aux services municipaux, exposer leur situation et être guidées dans leurs démarches.

La prochaine permanence aura lieu mercredi 18 novembre 2026, de 14 h 30 à 16 h 30, dans le quartier Saint-Jean, à l’Harmonie Maison des associations, située au 25, rue Maurice Segonds. Les agents du service Logement y répondront aux questions, étudieront les besoins et fourniront des conseils adaptés. Les habitants sont invités à venir échanger et à profiter de cet accueil de proximité.

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