Face à une intensification des violences aux abords voire au sein des lycées, le gouvernement a tapé du poing sur la table jeudi et menacé de sanctions pénales les auteurs d'actes visant des personnels de l'Education nationale.

De nouveaux incidents impliquant des tirs de mortiers d'artifice ont eu lieu jeudi dans plusieurs lycées en France, tandis que deux établissements de Montpellier ont fait l'objet de "mises à feu volontaires" avec des poubelles incendiées à l'intérieur des locaux. Un mineur a été interpellé avant d'être mis hors de cause.

"La République, ce n'est pas l'impunité (...) On prendra toutes les décisions nécessaires, qu'elles soient judiciaires ou disciplinaires", a réagi le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray dans un collège du Val d'Oise.

Ces attaques n'ont pas fait de blessés, mais ont entraîné des perturbations et des interpellations.

Au lycée Henri-Matisse à Cugnaux, près de Toulouse, c'est la deuxième fois en une semaine que les élèves doivent quitter les lieux par précaution, après des tirs de mortier d'artifice dans ses couloirs jeudi et une tentative d'incendie vendredi dernier, a indiqué à l'AFP le maire, Aurélien Andreu-Seigné.

A Mérignac, des "moyens lacrymogènes" ont été lancés par des élèves dans le hall du lycée Fernand-Daguin où se trouvaient des professeurs et lycéens. A Pessac, des "tirs de fusées d'artifice" ont eu lieu dans le hall et le couloir menant à la salle des professeurs du lycée Pape-Clément et à Lormont, des mortiers ont été tirés "aux abords immédiats" du lycée Elie-Faure, a relevé la préfecture de Gironde.

A Clermont (Oise), un élève du lycée Cassini "a allumé un mortier d'artifice posé dans un couloir, sans le tenir en main ni viser quiconque", a-t-on appris auprès de la préfecture. Un jeune de 16 ans a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte notamment pour "violence avec arme".

Enfin, à Nantes, quatre personnes ont été interpellées après des tirs de mortiers dans le lycée La Colinière.

Depuis le retour des vacances il y a dix jours, ce type d'incident survient régulièrement et de plus en plus souvent au sein des établissements.

Les auteurs de ces actes "ont très bien compris qu’un tir de mortier, entre guillemets, suffisait pour faire évacuer l’établissement et le fermer", déplore une commissaire interrogée par l’AFP.

"Les actes délictueux commis aux abords des lycées, en leur sein ou sur les réseaux sociaux, en particulier ceux visant les personnels de l'Éducation nationale, seront judiciarisés et leurs auteurs seront interpellés et remis à la justice", a annoncé le gouvernement.

Il prévoit également "des poursuites disciplinaires" à l'encontre des agents publics qui "encourageraient des actes illicites".

Complicités

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué jeudi le cas de certains lycées où se met en place "une planification logistique pour livrer les mortiers" d'artifice avec, selon lui, "des personnes qui parfois, dans l'enceinte même de ce lycée, se livrent à des complicités".

Selon le gouvernement, le mouvement lycéen concerne désormais "un nombre résiduel d'établissements mais dans lesquels des actes très graves de violence sont malheureusement à déplorer".

Vingt-quatre lycées étaient bloqués jeudi, selon le ministère.

À ce stade, le gouvernement a décompté 609 blessés, dont 364 élèves et 245 personnels, parmi lesquels 81 chefs et chefs adjoints d'établissements, ainsi que 1.190 blessés au sein des forces de l'ordre.

Premier syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN-Unsa prévoit vendredi des rassemblements devant des lycées "particulièrement touchés" par les actes de violence.

Les organisations de lycéens et d'étudiants, mobilisés depuis la mi-septembre, ont de nouveau manifesté ou bloqué des lycées mardi, journée marquée par l'agression d'une élue devant un lycée francilien : Angela Pascoa Dos Santos, conseillère régionale MoDem et adjointe au maire de Chelles, a été atteinte par une bouteille d'essence alors qu'elle tentait d'intercéder pour une reprise des cours. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte.

L'intersyndicale de la jeunesse appelle à manifester samedi, avant de rejoindre une journée de mobilisation nationale mardi prochain à l'appel de syndicats de la fonction publique.

Lundi soir, la grande majorité des organisations de jeunesse ainsi que l'intersyndicale de l'éducation ont claqué la porte d'une première réunion du comité de réforme de Parcoursup, un des points de crispation des lycéens.