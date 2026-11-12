Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans le Sud-Ouest

Un nouveau foyer de grippe aviaire "hautement pathogène" a été détecté dans une basse-cour du Sud-Ouest, accentuant les craintes d'une multiplication des cas dans les territoires situés dans les couloirs de migration des oiseaux sauvages.

Ce nouveau foyer a été mis en évidence le 6 novembre à Lansac en Gironde, chez un particulier, et les animaux malades ou "susceptibles d'être porteurs du virus" ont été abattus dimanche, précise jeudi la préfecture.

Des mesures sanitaires réglementaires strictes ont été instaurées, dont la mise en place de zones réglementées de surveillance et de protection, limitant notamment les transports de volailles.

Dans le département voisin des Landes, principal producteur de canards gras et réputé pour ses volailles, le premier foyer de la saison a été détecté en début de semaine.

Le virus est "largement présent dans la faune sauvage et susceptible de contaminer les oiseaux captifs et les volailles", rappelle la préfecture girondine.

Elle alerte aussi sur la "recrudescence des cas d'influenza aviaire hautement pathogène détectés récemment chez les oiseaux sauvages dans les pays voisins et notamment dans les couloirs de migration de l'avifaune partagés avec la France", où le niveau de risque épizootique en matière d'influenza aviaire hautement pathogène est passé de "négligeable" à "modéré" le 5 novembre.

Les autorités britanniques ont annoncé mercredi le confinement des volailles dans toute l'Angleterre à partir de vendredi, pour faire face à la multiplication des foyers de grippe aviaire.

Un foyer a également été découvert lundi dans une basse-cour de Seine-Maritime, après l'abattage début septembre, de près de 7.600 animaux dans un élevage de canards du Maine-et-Loire.

À l'issue de l'épizootie de l'hiver 2025-2026, le niveau de risque avait été abaissé à "négligeable" début juin, après avoir été rétrogradé une première fois d'"élevé" à "modéré" le 26 avril, permettant la levée de l'obligation systématique des confinements de volailles.

Depuis l'automne 2023, la vaccination dans les élevages de plus de 250 canards est obligatoire en France, une stratégie qui a, selon les experts, permis d'éviter des épizooties majeures ces deux dernières années.