Les villes, très énergivores, ont un rôle majeur à jouer pour le climat en promouvant par exemple les énergies renouvelables, a déclaré à l'AFP le maire de Londres, Sadiq Khan, après s'être exprimé à la tribune de la grande réunion annuelle sur le climat COP31 à Antalya, en Turquie.

Dans un entretien à l'AFP, le co-président du réseau international de villes engagées pour le climat C40 affirme aussi travailler à une stratégie pour des centres de données durables, afin que le développement de ces infrastructures très consommatrices de ressources soit "raisonné et proportionné".

QUESTION: lors des COP, ce sont les gouvernements nationaux qui négocient. En quoi les villes ont-elles leur place ici?

RÉPONSE: "Pour la première fois, on voit, lors d'une COP, un maire s'exprimer au sommet des dirigeants mondiaux. C'est une reconnaissance (...) du rôle majeur que les villes ont à jouer.

Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Nous consommons plus de 70 % de l'énergie. Nous pouvons constituer un problème, ou bien être une solution. Or, cela montre que nous sommes bel et bien perçus comme une solution, capables de transformer cette catastrophe climatique en une opportunité".

Q: Comment concilier les politiques climatiques et les inquiétudes sur le coût de la vie?

R: "L'une des choses que nous avons constatées à Londres est que les coûts de l'inaction dépassent de loin les coûts de l'action...

Nous avons eu des vagues de chaleur à Londres et nous avons calculé qu'elles représentaient 2,5 milliards de livres (3 milliards d'euros) en perte de productivité pour notre économie – sur dix ans, cela représente une perte de 25 milliards de livres. Et cela avant même de parler des coûts des incendies de forêt, des problèmes de santé, des décès, etc.

À Londres, nous avons donc réussi à convaincre les entreprises qu'agir en faveur du climat sert leurs propres intérêts.

Autre exemple, ces dernières années, nous avons vu les conséquences dues à l'invasion de l'Ukraine par Poutine : une hausse des prix du carburant et du coût de la vie. Nous avons également vu les prix du carburant augmenter avec les actions du président Trump en Iran...

Pour un pays comme le nôtre, le meilleur moyen d'assurer sa sécurité énergétique passe par les énergies renouvelables — éolien et solaire — ainsi que le nucléaire. Je pense donc que les gens commencent à prendre conscience du lien qui existe entre le coût de la vie et les combustibles fossiles, ainsi que la dépendance envers ces derniers".

Q: Vous avez un projet de centre de données à Londres mais cela suscite des inquiétudes, quelle est votre réponse?

R: "Beaucoup d'entre nous utilisent indirectement des centres de données, que ce soit par le biais de l'IA, des services publics ou des services financiers. Il est donc impératif de nous pencher sur les enjeux liés à ces infrastructures, notamment en ce qui concerne leur consommation d'énergie et d'eau, ainsi que leur impact sur le réseau électrique.

À Londres, nous avons lancé une consultation sur un projet. Nous voulons que nos centres de données soient durables et qu'ils profitent aux communautés locales. Nous exigeons également qu'ils fonctionnent en circuit fermé pour leur système de refroidissement. Donc nous veillons à mettre en place les politiques les plus rigoureuses possible pour tout nouveau centre de données autorisé à Londres.

À l'échelle mondiale, nous collaborons avec le réseau C40 — qui regroupe 96 villes — sur une stratégie dédiée aux centres de données durables. L'idée est de reconnaître que, si le recours aux centres de données est souvent nécessaire, il doit être raisonné et proportionné".

Q: Est-ce que vous pensez, comme certains, que les attentes sont limitées à cette COP?

R: "Je suis extrêmement optimiste sur notre capacité à faire face à l'urgence climatique. Je suis optimiste en raison du résultat des élections en Serbie, au Brésil, lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais il suffit aussi de regarder les déclarations faites hier par les dirigeants (...) C'est très important de garder espoir".