ManutOne accélère sur le marché du recyclage avec Arjes Impaktor

Accélération en matière de diversification pour ManutOne ! Cette entité du groupe CAL, spécialisée dans la manutention agricole et industrielle, investit aujourd’hui le marché du recyclage et de la valorisation des matériaux.

L’entreprise vient de signer un partenariat avec la marque Arjes Impaktor, spécialisée dans les équipements de recyclage, notamment avec ses solutions de broyage adaptées au traitement de nombreux matériaux.

ManutOne renforce son offre à destination des industriels et des professionnels de l'environnement, dans un secteur en plein développement, porté par les enjeux de réduction des déchets, de réemploi des ressources et d'économie circulaire.

Objectif : proposer un accompagnement de A à Z aux professionnels du recyclage, en couvrant l'ensemble de leurs besoins, de l'acquisition des équipements à leur maintenance. ManutOne s'appuie ainsi sur son expertise technique et son organisation de proximité pour proposer une offre complète intégrant la vente, la location, l'entretien et la réparation des machines dédiées au recyclage et à la revalorisation des matériaux.

Diversification souhaitée

Après avoir consolidé sa position sur le marché agricole et renforcé sa présence dans le BTP, l'entreprise confirme sa volonté de diversifier ses activités et de répondre aux nouveaux besoins de ses clients.

«Ce partenariat est une étape importante dans notre développement. Nous avons choisi de nous associer à un partenaire renommé, qui propose des solutions innovantes et avec lequel nous partageons les mêmes valeurs : apporter à nos clients des solutions globales, adaptées à leurs besoins, avec pour objectif leur entière satisfaction», assure Ludovic Munier, le directeur général de ManutOne.

Avec ses quatre agences et une équipe de 40 collaborateurs, ManutOne rayonne aujourd'hui sur un territoire couvrant la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté. Une implantation qui lui permet d'allier proximité, réactivité et expertise technique pour accompagner les professionnels dans leurs projets.

Depuis 2008, ManutOne construit son développement autour d'un partenariat historique avec JCB, marque de référence dans les équipements de manutention. Initialement positionnée sur le marché agricole, l'entreprise a progressivement élargi son champ d'activité, notamment en s'ouvrant au secteur du BTP en 2023.