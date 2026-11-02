Plus qu’un label, une philosophie et un modèle d’entreprise !

Noremat, le constructeur de solutions pour l’entretien des accotements routiers de Ludres et entité phare du groupe Actibac, vient de se voir remettre officiellement son label RSE Afnor des mains de Christine Morin, la déléguée régionale Afnor Grand Est, le 30 octobre dernier au cœur de son site historique du Dynapôle de Ludres-Fléville

Plusieurs élus étaient présents à l’image de William Lombard, le maire de Ludres, Pierre Boileau, sénateur de Meurthe-et-Moselle, ou encore Stéphane Hablot, député de Meurthe-et-Moselle.

RSE pour Responsabilité sociétale des entreprises, mais pour Christophe Bachmann, le président du groupe Actibac c’est surtout synonyme de «robustesse, et de résilience nécessaires pour s’inscrire dans une démarche générale d’écoresponsabilité».

L’an passé, une autre filiale du groupe, Maneko de Toul, spécialisée dans le reconditionnement de matériels d’entretien et de voirie version économie circulaire, avait ouvert le bal en obtenant ce même label.

«C’est bien plus qu’un simple label, c’est une démarche engagée depuis la création de l’entreprise. Cet engagement vient de loin dans l’histoire du groupe, misant sur la valorisation de l’humain et cette mission de contribuer à un modèle éco-durable», continue le président du groupe Actibac.

Créée en 1981 par son père Jacques Bachmann, Noremat fait figure d’entreprise d’excellence en la matière de par son ancrage territorial fort et son approche de l’innovation répondant aux aspirations et enjeux sociétaux.

Une démarche qui engage

«Ce process de labellisation que nous avons engagé, nous permet de nous projeter et de réaliser nos ambitions. Pour continuer à perdurer, une entreprise doit faire face à ses responsabilités et répondre aux préoccupations du monde qui l’entoure», assure Olivier Abgrall, le directeur de Noremat, à l’occasion de son discours d’introduction devant un parterre de collaborateurs et d’acteurs économiques du territoire invités pour l’occasion.

«C’est une démarche qui, aujourd’hui, nous engage pour permettre d’instaurer cet équilibre recherché entre économie, environnement et social. Cette récompense n’est qu’un début et c’est un changement irréversible qui s’engage aujourd’hui», continue le directeur de Noremat.

Les autres entités du groupe, AccoPilot, spécialisée dans les solutions digitales de planification et de supervision des opérations d’entretien routier, et la petite dernière Human Games, spécialisée dans les applications de réalité virtuelle (entrée dans le groupe en décembre dernier) devraient prochainement entrer dans cette démarche de labellisation RSE.

Noremat affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires de 88 millions d’euros et compte plus de trois cents collaborateurs.