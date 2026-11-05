Charnay-lès-Mâcon et Hurigny sécurisent les déplacements à vélo

Mâconnais-Beaujolais Agglomération a inauguré, le 2 novembre 2026, de nouveaux équipements destinés aux cyclistes à Charnay-lès-Mâcon et Hurigny, en Saône-et-Loire. Ces réalisations s'inscrivent dans le schéma directeur cyclable de l'intercommunalité. Celui-ci prévoit de développer les déplacements à vélo et de sécuriser les trajets sur le territoire.



À Charnay-lès-Mâcon, les travaux concernent la rue du Perthuis. Ils comprennent 200 mètres de voie verte, ainsi que 1 100 mètres d'aménagement partagé entre les cyclistes et les automobilistes. Des dispositifs de ralentissement ont également été installés pour limiter la vitesse des véhicules. Un cheminement réservé aux piétons complète le dispositif afin de sécuriser les déplacements.

Un investissement de plus de 204 000 euros

À Hurigny, 150 mètres de voie verte ont été aménagés sur la route de Salornay. Cette portion doit faciliter les déplacements à vélo entre le centre de la commune et le hameau de Salornay. Au total, les deux opérations représentent 1,45 kilomètre d'aménagements cyclables.



Le coût global du projet atteint 204 558,98 euros hors taxes. La Région Bourgogne-Franche-Comté a apporté une contribution de 80 599 euros. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a, de son côté, financé 81 823,59 euros. Ces aides couvrent une part importante de l'investissement engagé par l'agglomération. À travers ces réalisations, Mâconnais-Beaujolais Agglomération poursuit le déploiement de son réseau cyclable et encourage les déplacements à pied et à vélo pour les trajets quotidiens.