Le lycéen de 20 ans soupçonné d'avoir donné "plusieurs coups de couteau" à l'un de ses camarades jeudi, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), va être présenté à un juge d'instruction pour "tentative d'homicide volontaire", a indiqué samedi le procureur de Bobigny.

La victime, âgée de 16 ans, a notamment été blessée au thorax, mais a pu quitter les urgences le jour même après la pose de deux points de suture. L'incapacité totale de travail résultant de ces blessures a été fixée à 5 jours.

Interpellé jeudi matin, le suspect "a été déféré ce matin (samedi, NDLR) au parquet de Bobigny, au terme de ses 48 heures de garde à vue", a déclaré le procureur Alexandre de Bosschère dans un communiqué.

"Une information judiciaire du chef de tentative d’homicide volontaire, à l’encontre de la victime blessée ainsi que de deux autres mineurs présents, et de port d’arme de catégorie D" a été ouverte, a-t-il précisé.

Le parquet a requis un placement en détention provisoire.

Selon des témoignages, le suspect, qui a reconnu les faits mais "contesté toute intention homicide", aurait en effet tenté de porter des coups à d'autres personnes, sans y parvenir.

Les faits se sont produits à l'occasion du blocage du lycée professionnel Denis Papin de La Courneuve.

Selon le parquet, l'auteur des coups de couteau "a donné des explications contradictoires sur leur origine, évoquant notamment un sentiment de menace".

Il a également fait part "à plusieurs reprises" de "ses troubles psychiques", a relaté le parquet, soulignant qu'une "possible altération du discernement en raison de troubles psychiques, notamment de nature bipolaire, a été constatée".

La perquisition réalisée au domicile de ses parents, où il vit, "a mis en évidence la consommation de stupéfiants et de médicaments", mais "n’a pas fourni d’éléments sur les motivations de l’auteur", selon le communiqué du procureur.