Qui prend soin de ceux qui font tenir les établissements publics de santé ? Question lancée, comme un petit pavé, par le Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS).

L’organisation syndicale réunit les acteurs du secteur le 12 novembre à Nancy (au Palais, à partir de 10 h) histoire de plancher sur la question.

«Chaque jour, directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, directeurs des soins et cadres gèrent la pénurie de personnel, les injonctions contradictoires et la pression budgétaire, souvent au détriment de leur propre équilibre», assure le SMPS.

Cette journée se tiendra à moins d’un mois des élections professionnelles du secteur.

Temps forts annoncés

10h – Santé mentale des managers publics de santé : enjeux et pistes d’action (avec Guillaume Von Der Weid, consultant expert en management et santé au travail).

11h15 – Élections professionnelles 2026 : le programme du SMPS (avec Jérôme Goeminne, directeur général du Grand Hôpital de l’Est Francilien et président du SMPS).

13h30 – Comprendre et prévenir l’usure grâce aux besoins psychologiques du Process Communication Model (avec Cyril Robat, coach professionnel, Impulcya ).

Julien Strelzyk, humoriste et auteur du spectacle Santé ! One Medical Show, clôturera la journée avec un regard décalé et plein d’humour sur la santé mentale.

Le SMPS s’affiche comme la seule organisation syndicale exclusivement représentative des manageurs du secteur public sanitaire et médico-social.

Il regroupe les trois corps de direction (directeur d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social et directeur des soins) ainsi que l’ensemble des cadres du service public hospitalier.

Son influence se mesure à sa représentativité électorale, à sa présence dans les instances nationales des corps de direction, à sa participation aux négociations avec les pouvoirs publics et à son réseau national et régional de managers en exercice dans les établissements.

Au-delà du rôle syndical d’appui et d’accompagnement des métiers et des carrières, le SMPS s’illustre par sa capacité à peser dans les négociations statutaires.

Le SMPS se veut un véritable think tank du management public en santé. Il fait émerger des sujets de transformation managériale (attractivité, égalité professionnelle, parentalité, conditions d’exercice) via des enquêtes, et contribue à produire une vision moderne et engagée du management des hommes et des organisations.