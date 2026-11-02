Saône-et-Loire : le Salon d’Automne expose plus de 170 œuvres à Autun

Le Salon d’Automne de l’Association Artistique de l’Autunois (AAA) présente plus de 170 œuvres à Autun, en Saône-et-Loire. Ouverte jusqu’au mardi 10 novembre, cette exposition rassemble 40 artistes, dont quatre participent pour la première fois. Peintures, photographies et sculptures composent un parcours qui met en avant la diversité des pratiques et des sensibilités artistiques.



Lors du vernissage, mercredi 28 octobre, plusieurs élus de la Ville ont découvert les créations exposées. Cathy Nicolao-Verdenet, première adjointe au maire, a souligné la diversité des participants et le travail réalisé pour mettre les œuvres en valeur. Gauthier Gimenez, adjoint chargé notamment de la culture et du patrimoine, a également relevé la variété des techniques présentées et les émotions qu’elles peuvent susciter. Céline Goudier-Poszwa, adjointe au maire, et Annabelle Renoud, conseillère municipale, ont également pris part à ce rendez-vous.

Une peinture mise en jeu par l’association

Maria Manuela, artiste plasticienne invitée d’honneur de cette édition, contribue à l’événement en offrant une création pour la tombola organisée par l’AAA. Intitulée Fleurs d’étang, cette œuvre est une peinture acrylique sur toile. Elle constitue le lot proposé aux participants de cette opération.



Le président de l’association, Guy Bouchoux, a salué le soutien apporté par la municipalité. Fondée il y a quatre ans, l’AAA compte désormais 70 membres. Elle organise trois expositions chaque année et développe également des ateliers créatifs.



Le public peut visiter le Salon d’Automne tous les jours, de 14h à 18h, à la salle Colonel Lévêque. L’entrée est gratuite jusqu’à la fermeture de l’exposition, prévue le mardi 10 novembre.