À Beauvais, Le Quadrilatère célèbre ses 50 ans

Inauguré en 1976, Le Quadrilatère fête cette année un demi-siècle d’existence. Conçu par l’architecte André Hermant, le bâtiment accueille, le 7 novembre prochain, une journée spéciale pour revenir sur son histoire, son architecture et sa place dans le patrimoine du XXᵉ siècle. Le programme réunira plusieurs intervenants autour de conférences, d’une projection d’un film documentaire et d’échanges avec le public.

Les temps forts de l’événement

À partir de 15 heures, une première rencontre reviendra sur les cinquante années écoulées depuis l’inauguration du bâtiment. Intitulée « 1976-2026 : Le Quadrilatère, 50 ans d’histoire, de culture et de recherche archéologique », elle réunira Marie Ansar, cheffe de projet Ville d’art et d’histoire, Nicolas Nief, responsable des publics du Quadrilatère, et Fabrice Reutenauer, responsable du service archéologique municipal. Les échanges seront modérés par Lucy Hofbauer, historienne de l’art et de l’architecture et directrice du Quadrilatère.

À 16 heures, le rendez-vous se poursuivra avec une séquence consacrée au patrimoine architectural du XXᵉ siècle. Le public pourra découvrir un film documentaire inédit de 13 minutes sur André Hermant et l’édifice. Produit par Le Quadrilatère et réalisé par Dimitri Galitzine, ce film fera l’objet d’une présentation par son réalisateur.

L’architecte et historien Simon Texier reviendra sur la place de la Galerie nationale de la Tapisserie dans le contexte architectural de l’époque, sa vision du musée et ses rapprochements avec d’autres musées modernes. Par ailleurs, l’artiste Guillaume Jezy évoquera sa relation avec le bâtiment à travers son installation architecturale in situ, présentée du 26 septembre 2026 au 3 janvier 2027.



