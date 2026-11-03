La maison d’art ERAKLAfera découvrir ses œuvres au public lors du Salon international des métiers d’art (SIMA), organisé du 20 au 22 novembre prochains à l’Arena Stade Couvert de Liévin. En activité depuis 2021, elle présentera son univers aux côtés de nombreux artisans d’art et créateurs.

Spécialisée en gravure et en dorure, Manon Bonjean a fondé ERAKLA autour d’une vision artistique qui revendique la liberté de création. La maison d’art défend la possibilité de donner forme à des idées qui ne correspondent pas nécessairement aux cadres établis et de faire de chaque espace un lieu singulier.

Sa participation à l’évènement permettra de faire découvrir ses œuvres et le savoir-faire mobilisé pour leur réalisation. Le SIMA lui offrira la possibilité de rencontrer les autres créateurs et les visiteurs intéressés par les métiers d’art.

Trois jours consacrés aux métiers d’art

Pour sa 10ᵉ édition, le SIMA réunira près de 180 artisans d’art et artistes venus de France et de l’étranger. Pendant trois jours, le public pourra découvrir la diversité de leurs créations à travers des expositions, des démonstrations, des défilés et des rencontres.

Le salon entend également favoriser la transmission des savoir-faire liés aux métiers d’art. La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) sera présente pour faire découvrir différentes filières de formation. L’événement, ouvert aux particuliers comme aux professionnels, sera accessible gratuitement.



