La Brasserie Quentovic épice sa bière d’hiver

Installée à Beaurainville, la Brasserie artisanale Quentovic, fondée il y a douze ans, renouvelle sa traditionnelle bière d’hiver*, lancée chaque année depuis 2015. Pour cette édition 2026, le brasseur Jean-Jacques, fondateur avec son frère Grégoire Bouchez, a imaginé une nouvelle recette intégrant des épices de Noël. Cette nouvelle cuvée affiche une robe ambrée.

Production en hausse

La brasserie a produit 20 hectolitres cette année, un volume supérieur à celui de 2025. Autre marqueur de son ancrage régional ; les malts utilisés proviennent du nord de la France et le houblon est exclusivement issu des Flandres. La bière est commercialisée en bouteilles, mais aussi en fûts pour les professionnels. Les livraisons sont également organisées auprès des cavistes, épiceries, commerces de proximité, bars et restaurants des Hauts-de-France.

À noter, Quentovic organise une dégustation gratuite de cette nouvelle recette vendredi 6 novembre, de 15 h à 19 h, dans ses locaux à Beaurainville !

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.