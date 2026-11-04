Plailly : Le Parc Astérix agrandit sa zone grecque au printemps 2027

Le Parc Astérix prévoit d’étendre sa zone consacrée à la Grèce au printemps 2027. Ce nouvel espace réunira des attractions pour toute la famille, une offre de restauration élargie et des décors inspirés des mythes et traditions grecques. Le parc prépare également la fin de la réhabilitation de son célèbre parcours de montagnes russes en bois, Tonnerre 2 Zeus.

De nouvelles attractions à découvrir

L’extension accueillera deux nouvelles attractions. Tournikotis Tournikotas proposera une série de montées et de descentes successives sur deux tours de chute familiales. De son côté, La Flotte de Poséidon permettra aux visiteurs de prendre place dans l’un des huit bateaux pour tourner et s’élever autour d’un pilier central. Ensemble, ces deux équipements pourront accueillir jusqu’à 800 personnes par heure et contribueront ainsi à fluidifier le parcours des visiteurs. Les plus jeunes disposeront également d’un espace dédié avec l’Aire de Jeu d’Ulysse.

Un restaurant de 460 places

La restauration fera aussi partie de cette extension avec l’ouverture de La Table de Dionysos, un grand restaurant en service à table. L’établissement comptera au total 460 places, dont 350 en intérieur et 110 en terrasse. Deux kiosques compléteront l’offre : Chez Nikos Bouldeglas, consacré aux glaces artisanales, et Elis, qui proposera des granités rafraîchissants. Par ailleurs, l’actuelle Taverne de Dionysos prendra le nom de Taverne de Poséidon.

Tonnerre 2 Zeus poursuit sa transformation

En parallèle, le Parc Astérix poursuit les travaux sur son iconique montagne russe en bois Tonnerre 2 Zeus. La réhabilitation du parcours doit s’achever au cours de la saison actuelle, avant un retracking complet prévu pendant la saison 2027. Cette opération doit permettre d’améliorer la fluidité du parcours tout en conservant les sensations associées à cette attraction.