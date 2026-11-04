Tourisme
Metz (57) Metz (57)
En bref
Tourisme local

Metz : trois visites guidées pour découvrir la ville autrement en novembre

L’office de tourisme Inspire Metz propose plusieurs visites guidées en novembre. Au programme : découverte de Metz au Moyen Âge, traditions de Noël et promenades nocturnes à la lueur des lanternes. Ces rendez-vous invitent à explorer l’histoire et le patrimoine de la ville sous différents angles.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Leonid Andronov / Adobe Stock.

© Leonid Andronov / Adobe Stock.

Par S.M
La Gazette Moselle
Publié le 4 novembre 2026 - Mis à jour le 4 novembre 2026

Metz à travers les traditions de Noël

Le samedi 21 novembre, de 16 h 30 à 18 h, la visite «Metz de Noël» permettra de découvrir les traditions, les légendes et les récits liés à la période de l’Avent. Le parcours remontera le temps, de l’époque celtique jusqu’à nos jours, pour évoquer les origines de certaines coutumes.

Une plongée dans la Metz médiévale 

Le même jour, de 14 h 30 à 16 h, la visite «Metz médiévale» proposera une promenade au cœur du passé de la ville. De la cathédrale Saint-Étienne à la place Saint-Louis, en passant par les ruelles de la colline Sainte-Croix, les visiteurs pourront découvrir les lieux qui témoignent encore de l’histoire de la République messine. Cette balade permettra de mieux comprendre le rôle de Metz au Moyen Âge tout en explorant quelques-uns des sites emblématiques de son centre historique.

Des balades nocturnes à la lumière des lanternes

À la tombée de la nuit, Metz se découvre aussi autrement. L’office de tourisme organise des promenades à la lueur des lanternes les vendredis 13 et 27 novembre, puis les 11 et 18 décembre, de 17 h 30 à 19 h. Au fil des rues médiévales, le guide partagera des histoires insolites et des récits parfois mystérieux. Ces trois formats offrent différentes façons de découvrir le patrimoine messin, que l’on s’intéresse à son histoire médiévale, aux traditions de Noël ou aux récits qui entourent ses vieilles rues.  