Metz à travers les traditions de Noël

Le samedi 21 novembre, de 16 h 30 à 18 h, la visite «Metz de Noël» permettra de découvrir les traditions, les légendes et les récits liés à la période de l’Avent. Le parcours remontera le temps, de l’époque celtique jusqu’à nos jours, pour évoquer les origines de certaines coutumes.

Une plongée dans la Metz médiévale

Le même jour, de 14 h 30 à 16 h, la visite «Metz médiévale» proposera une promenade au cœur du passé de la ville. De la cathédrale Saint-Étienne à la place Saint-Louis, en passant par les ruelles de la colline Sainte-Croix, les visiteurs pourront découvrir les lieux qui témoignent encore de l’histoire de la République messine. Cette balade permettra de mieux comprendre le rôle de Metz au Moyen Âge tout en explorant quelques-uns des sites emblématiques de son centre historique.

Des balades nocturnes à la lumière des lanternes

À la tombée de la nuit, Metz se découvre aussi autrement. L’office de tourisme organise des promenades à la lueur des lanternes les vendredis 13 et 27 novembre, puis les 11 et 18 décembre, de 17 h 30 à 19 h. Au fil des rues médiévales, le guide partagera des histoires insolites et des récits parfois mystérieux. Ces trois formats offrent différentes façons de découvrir le patrimoine messin, que l’on s’intéresse à son histoire médiévale, aux traditions de Noël ou aux récits qui entourent ses vieilles rues.