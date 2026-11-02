La saison touristique 2026 a connu des évolutions contrastées en Saône-et-Loire, comme dans l’ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Au niveau départemental, 66% des professionnels interrogés se disent satisfaits de l’activité estivale. Toutefois, 41% estiment avoir accueilli moins de visiteurs qu’en 2025. Les dépenses constituent également un point de vigilance : 42% des répondants jugent qu’elles ont diminué.



À l’échelle régionale, les données d’Orange Flux Vision Tourisme font état de 39 millions de nuitées entre mai et septembre, soit une progression limitée de 0,9% sur un an. Cette stabilité masque néanmoins un recul de 4,2% en juillet et août. Les hausses enregistrées en mai (+10,7%) et en septembre (+6,4%) ont compensé cette baisse. La fréquentation étrangère a progressé de 2,3% sur l’ensemble de la période, tandis que les nuitées des habitants de la région ont reculé de 3%.

La chaleur et le budget pèsent sur l’activité

Les conditions météorologiques et les arbitrages financiers ont contribué aux difficultés rencontrées par certains professionnels. Les fortes chaleurs ont notamment modifié les habitudes de visite. À Sennecey-le-Grand, la brasserie Les Tilleuls évoque une fréquentation limitée, liée notamment à la chaleur et aux contraintes budgétaires des clients. Le musée Nicéphore-Niépce, à Chalon-sur-Saône, signale également un décalage des horaires de visite.



Au niveau régional, les résultats varient selon les activités. L’hôtellerie a enregistré une hausse provisoire de 4,2% des nuitées entre mai et juillet, d’après l’Insee. À l’inverse, les locations touristiques suivies par Liwango ont connu un recul de 2% entre mai et septembre. Les offices de tourisme ont aussi enregistré une baisse de 5,3% des demandes aux comptoirs sur la même période.