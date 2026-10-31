Voyage dans l'univers de la Maison de Jules Verne à Amiens

Tourisme
Une rencontre dédiée aux professionnels du tourisme à Venarey-les-Laumes
30/10/2026 M.H
Venarey-les-Laumes (21)
Si Jules Verne est né à Nantes, sa ville de coeur est bel et bien Amiens. Il y vécut 34 ans jusqu’à sa disparition, de 1871 à 1905. Il a notamment résidé à l’entrée de la petite rue Charles Dubois, où il a loué durant 18 ans, de 1882 à 1900, un hôtel particulier bourgeois du XIXe siècle.
La fresque des voyages autour du monde dans la cour intérieur. © Cyrille Struy
Le jardin d’hiver et la tour, monuments historiques. © Cyrille Struy
Le directeur Pierre Stépanoff. © Cyrille Struy
Le bureau de Jules Verne, vue sur les boulevards d’Amiens. © Cyrille Struy
L'univers des romans du grand écrivain © Cyrille Struy
La cabine du bateau de Jules Verne reconstituée. © Cyrille Struy
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