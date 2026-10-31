Voyage dans l'univers de la Maison de Jules Verne à Amiens

Portrait

Si Jules Verne est né à Nantes, sa ville de coeur est bel et bien Amiens. Il y vécut 34 ans jusqu’à sa disparition, de 1871 à 1905. Il a notamment résidé à l’entrée de la petite rue Charles Dubois, où il a loué durant 18 ans, de 1882 à 1900, un hôtel particulier bourgeois du XIXe siècle.