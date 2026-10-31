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Portrait

Voyage dans l'univers de la Maison de Jules Verne à Amiens

Si Jules Verne est né à Nantes, sa ville de coeur est bel et bien Amiens. Il y vécut 34 ans jusqu’à sa disparition, de 1871 à 1905. Il a notamment résidé à l’entrée de la petite rue Charles Dubois, où il a loué durant 18 ans, de 1882 à 1900, un hôtel particulier bourgeois du XIXe siècle.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 31 octobre 2026 - Mis à jour le 31 octobre 2026
<p>Non loin de là, il avait inauguré en 1889 le cirque municipal d’Amiens, aujourd’hui Pôle national et rebaptisé Cirque Jules Verne. Le nom du grand écrivain s’affiche partout dans la capitale picarde. Il y a laissé plus qu’une trace, il s’y est investit pleinement et même politiquement en intégrant le conseil municipal. Pierre Stépanoff, le directeur du Musée de Picardie et de la Maison de Jules Verne, aime à rappeler que le célèbre auteur, lu et connu dans le monde entier, «<em>était aussi celui qui allait à la rencontre des écoliers dans les classes de la ville, celui qui inaugurait des fo.

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