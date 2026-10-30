L’intelligence artificielle transforme la manière dont les voyageurs découvrent, comparent et choisissent une destination. C’est dans ce contexte que la CCI Côte-d’Or Saône-et-Loire organise, en partenariat avec les offices de tourisme de Haute Côte-d’Or, Gîtes de France et le Club Hôteliers Restaurateurs Haute Bourgogne, une après-midi d’échanges intitulée « L’intelligence artificielle au service de ce qui nous rend uniques ». La rencontre se tiendra le lundi 2 novembre au Pantographe, à Venarey-les-Laumes.



Comprendre les nouveaux parcours des voyageurs

L’évènement s’adresse aux professionnels du tourisme, dont les hébergeurs, les restaurateurs, les sites de visite, les domaines et les prestataires de loisirs. Il est également ouvert aux différents acteurs qui contribuent à l’attractivité et à l’hospitalité de la Haute Côte-d’Or.

Cette rencontre doit permettre aux participants de mieux comprendre comment l’intelligence artificielle transforme le choix des visiteurs. Le programme prévoit des exemples concrets, des témoignages et des conseils pratiques pour rendre leurs contenus plus attractifs et recommandables.

Les échanges porteront également sur la visibilité des entreprises et des destinations dans les moteurs conversationnels. Les participants pourront découvrir les bonnes pratiques et les premières clés pour passer à l’action.

L’objectif est aussi de mieux faire connaître les offres touristiques et de distinguer les expériences proposées en Haute Côte-d’Or. Les organisateurs souhaitent favoriser une progression collective des professionnels, tout en préservant l’authenticité du territoire.



