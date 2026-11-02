Cet événement commémoratif et solidaire, qui coïncide avec le 110e anniversaire de la bataille de la Somme et l'Armistice, propose plusieurs journées de visites guidées thématiques dès 2 € par personne. L'intégralité des recettes sera reversée au fonds Somme Battlefields for Peace pour soutenir l'ONG Handicap International dans ses actions auprès des victimes des conflits actuels.

Un impact économique fondé sur le tourisme de mémoire

Somme Tourisme déploie une offre structurée pour dynamiser l'économie locale autour de son patrimoine historique. Les guides du réseau Somme Battlefields’ Partner se mobilisent pour encadrer ces parcours facturés au tarif minimum de 2 € par participant. Les fonds collectés alimentent directement le projet Somme Battlefields for Peace. Ce modèle de financement solidaire associe la valorisation du territoire picard à l'aide humanitaire internationale gérée par Handicap International.

Une programmation historique, littéraire et patrimoniale

Le programme débute le vendredi 6 novembre à Tincourt-Boucly avec une veillée nocturne et une conférence sur la cavalerie indienne. La journée du samedi 7 novembre décline des circuits mémoriels approfondis. Les visiteurs découvrent ainsi l'architecture spécifique du Mill Road Cemetery à Thiepval et du cimetière allemand de Rancourt. Les parcours individuels et politiques trouvent également leur place, notamment à l'Hôtel de Ville de Doullens qui met en lumière la nomination du général Foch au Commandement Unique, ou à Rancourt à travers le destin tragique du lieutenant Jean Du Bos. La dimension culturelle est portée par des marches littéraires au Belvédère de Frise et à Guillemont sur les traces d'écrivains-combattants tels que Blaise Cendrars et Ernst Jünger.

Diversification de l'offre et dynamisation des publics

L'événement intègre des formats variés pour capter différents segments de visiteurs et prolonger la durée des séjours sur le territoire. Un road-trip patrimonial consacré à l'art sacré relie les églises de Croix-Moligneaux, Monchy-Lagache et Tincourt-Boucly. Le public familial est quant à lui ciblé au Centre Vignacourt avec un jeu historique et une séance de dédicaces autour de la bande dessinée historique Hagard. Les commémorations se poursuivent le dimanche 8 novembre, notamment via une randonnée mémorielle de quatre kilomètres centrée sur les positions allemandes à Beaumont-Hamel et une analyse de l'organisation sanitaire à Marcelcave.

Les réservations pour l'ensemble de ces circuits guidés s'effectuent directement en ligne sur la plateforme officielle ou auprès de l'Office de Tourisme Péronne Haute Somme.







