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Tourisme : des idées de balades pour prolonger la saison à vélo

Hauts-de-France Tourisme a publié ce vendredi «15 balades automnales à vélo», un guide pour découvrir les paysages et le patrimoine régionaux après la saison estivale. 

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Au Touquet-Paris-Plage, la boucle Alphonse Daloz déroule ses 8,8 kilomètres entre pins, sous-bois et baie de Canche. © Hauts-de-France Tourisme

Au Touquet-Paris-Plage, la boucle Alphonse Daloz déroule ses 8,8 kilomètres entre pins, sous-bois et baie de Canche. © Hauts-de-France Tourisme

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 30 octobre 2026

Et si l’automne était la plus belle saison pour enfourcher votre vélo ? En tout cas, l'organisme Hauts-de-France Tourisme a publié, ce vendredi 30 octobre, «15 balades automnales à vélo». Un guide pour découvrir les paysages et le patrimoine régionaux après la saison estivale. 

Entre littoral et forêts, la sélection propose notamment plusieurs escapades dans le Nord et le Pas-de-Calais : 

  • Au Touquet-Paris-Plage, la boucle Alphonse Daloz déroule ses 8,8 kilomètres entre pins, sous-bois et baie de Canche. 
  • À Audinghen, un parcours de 9,6 kilomètres autour du cap Gris-Nez offre des panoramas sur la baie de Wissant et le cap Blanc-Nez. 

À noter : le guide est disponible en téléchargement gratuit par ici