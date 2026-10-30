Tourisme : des idées de balades pour prolonger la saison à vélo

Et si l’automne était la plus belle saison pour enfourcher votre vélo ? En tout cas, l'organisme Hauts-de-France Tourisme a publié, ce vendredi 30 octobre, «15 balades automnales à vélo». Un guide pour découvrir les paysages et le patrimoine régionaux après la saison estivale.

Entre littoral et forêts, la sélection propose notamment plusieurs escapades dans le Nord et le Pas-de-Calais :

Au Touquet-Paris-Plage, la boucle Alphonse Daloz déroule ses 8,8 kilomètres entre pins, sous-bois et baie de Canche.

À Audinghen, un parcours de 9,6 kilomètres autour du cap Gris-Nez offre des panoramas sur la baie de Wissant et le cap Blanc-Nez.

À noter : le guide est disponible en téléchargement gratuit par ici.