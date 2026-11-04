L’Université Le Havre Normandie accueille, du 4 au 6 novembre, la conférence internationale « Inter-Alliance AI Laboratory: Education – Research – Practice ». L'engouement est tel que l'événement, organisé par l’alliance européenne EUNICoast, affiche complet.

Cette manifestation, qui se déroule sur trois jours, réunit étudiants, enseignants, chercheurs et responsables institutionnels de plusieurs universités européennes autour de l’intégration responsable de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement supérieur.

Dès ce 4 novembre, les participants échangeront sur les usages de l’IA dans les apprentissages, les enjeux de politique et de souveraineté, ainsi que les applications de cette technologie à la recherche dans les territoires côtiers et maritimes.

Conférences, tables rondes, ateliers...

Au programme : conférences, tables rondes, ateliers, présentations scientifiques et rencontres entre établissements. Plusieurs enseignants-chercheurs et chercheurs de l’université havraise contribuent aux travaux présentés.

Au-delà des enjeux pédagogiques, les échanges porteront sur les applications concrètes de l’IA dans différents secteurs. Les travaux présentés aborderont notamment les données, les infrastructures portuaires, la transition énergétique, la robotique marine, la durabilité et l’aide à la décision.

La conférence sera également l'occasion de remettre les EUNICoast Open Science Awards 2026, qui récompensent les initiatives en faveur de la science ouverte au sein des établissements partenaires.