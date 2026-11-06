Laissez-nous travailler ! C’est le mot d’ordre affiché aujourd’hui par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) via une pétition lancée fin octobre, histoire de se faire entendre et surtout de tenter de faire face à une situation conjoncturelle plus que délicate pour l’artisanat du bâtiment.

Ce mot d’ordre devrait être mis en avant par son président national, Jean-Christophe Repon, annoncé à l’occasion des dix ans de la Capeb Grand Est, ce 6 novembre à l’Abbaye des Prémontrés.

«Les artisans ne demandent pas à vivre sous perfusion d’aides. Ils veulent pouvoir vivre du fruit de leur travail, trouver des chantiers, embaucher et transmettre leur savoir-faire. Des évidences fortement remises en cause par quatre années de recul d’activité. On ne peut pas leur demander de réussir la rénovation des logements et la transition énergétique tout en fragilisant les conditions dans lesquelles ils travaillent», assurait Jean-Christophe Repon, lors du lancement de cette pétition, le 27 octobre.

Baisse d’activité de - 0,5% dans le Grand Est sur un an

La Capeb entend être reçue prochainement par le Premier ministre et elle demande notamment

Une baisse temporaire de la TVA à 5,5% sur les travaux de rénovation, afin de soutenir la demande et le pouvoir d’achat des ménages.

Un parcours de rénovation énergétique par étapes, cohérent, accessible financièrement et adapté aux besoins des ménages, pour permettre aux travaux de se concrétiser.

Un arrêt de la hausse du coût du travail en écartant la prime de partage de la valeur (PPV) de l'assiette de calcul de la réduction des cotisations patronales ainsi que la participation, l’intéressement et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise (PEE) tels que prévu dans le projet de budget 2027 du gouvernement.

Un système de gestion des déchets (REP PMCB) efficace et adapté aux artisans et aux collectivités locales, afin de réduire les difficultés rencontrées par les entreprises et de rendre le dispositif plus adapté à la réalité des TPE sur le terrain.

Une meilleure reconnaissance du rôle des artisans dans la transition énergétique, notamment dans le déploiement des pompes à chaleur, afin qu’ils puissent conserver leur place dans la relation avec les clients et la réalisation des travaux.

La Confédération demande également que le budget 2027 soutienne les financements privés en faveur de la rénovation énergétique, notamment les donations intrafamiliales ; favorise l’adaptation des logements au vieillissement et l’équipement des entreprises en bornes de recharge pour leurs véhicules professionnels.

Au troisième trimestre 2026, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment a reculé de 1% sur un an (-0,5% dans le Grand Est). Si quelques signes d’amélioration apparaissent, notamment dans les travaux de performance énergétique, ils ne profitent qu’à certains métiers.