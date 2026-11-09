Un Forum de l’Emploi s'invite à l'aéroport de Lille le 20 novembre

Le Forum de l’Emploi 2026 se tiendra le 20 novembre prochain, dans l’enceinte de l’aéroport, au cœur même de l’aérogare, de 9h30 à 17h. Pour préparer la prochaine saison 2027, plus de 50 postes sont à pourvoir, sur les fonctions diversifiées qui rythment le quotidien d’un aéroport. Parmi les offres d’emploi ouvertes aux candidats, des postes d’agents :

d’exploitation,

de surveillance des parcs et accès,

de chargement aéroportuaire,

d’escale aéroportuaire et de trafic aérien

d’entretien,

de sûreté aéroportuaire

Le Forum de l’Emploi ouvre ses portes à tous les candidats, sans condition de diplôme ni d’expérience professionnelle. En effet, des formations spécifiques aux fonctions seront dispensées par les entreprises avant le début de la saison, ce qui laisse l’opportunité à tous les profils d’être recrutés sur ces postes. Cet événement bénéficie de l’accompagnement précieux de France Travail et Proch’Emploi Hauts-de-France. Dans ce cadre, toutes les candidatures seront étudiées et suivies par des référents de ces structures qui soutiennent les demandeurs d’emploi du territoire, au quotidien. Pour découvrir les offres et s’inscrire, les candidats ont rendez-vous sur : lille.aeroport.fr/forumemploi