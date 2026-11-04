Dans l'Aisne, ne dites plus Cocorico mais Cocoriton ! L'entreprise basée à Saint-Aubin, a brillé dans le cadre de SIAL Innovation 2026, le concours de SIAL Paris qui met en lumière les produits et solutions dessinant les nouvelles tendances de consommation alimentaire. Cette reconnaissance a eu lieu à quelques jours de l’ouverture du salon, le rendez-vous mondial des professionnels de la filière alimentaire, qui s'est tenu du 17 au 21 octobre dernier à Paris Nord Villepinte. Pendant cinq jours, quelque 8 000 exposants et près de 300 000 professionnels sont venus du monde entier pour découvrir les innovations et les grandes transformations qui façonnent l’alimentation de demain. À ce titre, SIAL Paris constitue un véritable tremplin pour les PME de nos régions bien décidées à conquérir de nouveaux marchés en France et à l'export.

Récompensée pour son innovation

Cocoriton a remporté le prix SIAL Innovation 2026 dans la catégorie Céréales, légumineuses, fruits & légumes pour son finger blé, épinard et spiruline, lancé en France en juin 2026. Avec son format finger food, ce produit végétal répond à la montée du snacking et à la recherche de solutions pratiques, gourmandes et faciles à consommer. Sa recette associe notamment blé, épinards et spiruline, tandis que sa chapelure à base de légumineuses vient renforcer ses apports en protéines et en fibres. Pré-frit et surgelé, le produit mise sur une texture croustillante à l’extérieur et fondante à cœur, avec une liste courte d’ingrédients, sans arôme ni additif.

Une innovation qui illustre, selon le jury, la diversification du végétal, désormais associé au plaisir plutôt qu’à une logique restrictive, et qui propose de nouveaux usages pour une consommation nomade et pratique. La distinction vient mettre en lumière le savoir-faire et l'innovation de cette société axonaise.