Trench&Coat by Lener ouvre son pop-up store dans le Vieux-Lille

Depuis le 26 octobre et jusqu'au 30 janvier, Trench & Coat by Lener investit une adresse éphémère, au 41 rue de la Monnaie dans le Vieux-Lille, pour proposer une sélection entièrement consacrée aux pièces à manches : des parkas, des manteaux et des trenchs pour femme et homme. Pensé comme une destination dédiée aux essentiels de saison, cet espace met à l’honneur des pièces conçues pour accompagner les changements de température et traverser les saisons avec style. Avec cette ouverture, Trench & Coat by Lener invite donc à découvrir son univers à travers une offre ciblée, centrée sur les pièces d’extérieur et pensée pour les vestiaires féminins comme masculins.

Mais derrière les pièces de Trench & Coat se cache une belle histoire entrepreneuriale familiale née en 1954 du côté d'Hazebrouck. Si l'entreprise est toujours debout malgré les crises qu'elle a traversées, c'est en partie dû à son adaptabilité. «Les clés de notre succès reposent sur notre agilité et la diversification que nous avons opérée». En effet, la PME innove et met régulièrement à jour ses gammes grâce notamment à son bureau d'études, composé d'une dizaine de stylistes et modélistes. Plus d'informations ici : https://www.lagazettefrance.fr/article/lener-cordier-un-savoir-faire-qui-se-perpetue-de-generation-en-generation