Le groupe lillois Positive (ex-Sarbacane), éditeur européen de logiciels SaaS dédiés au marketing digital, nomme Laurent Davesne au poste de directeur marketing et produit. Il était jusqu’ici managing Director de Signitic, spécialisée dans la gestion des signatures d’e-mails professionnels, acquise par Positive en 2023.

Il prend en charge la stratégie marketing et produit de l’ensemble du groupe, pour faire de Positive une référence européenne des solutions marketing souveraines pour les PME de 10 à 1 000 salariés. Sa mission portera notamment sur l’harmonisation des produits du groupe, issus d’une dizaine d’acquisitions réalisées en deux ans, et sur leur développement selon une approche «AI first», intégrant l’intelligence artificielle dans les tâches marketing répétitives.

Entrepreneur

Entrepreneur, Laurent Davesne a notamment créé Signitic à la suite d’une démarche d’intrapreneuriat en 2019. La solution génère aujourd’hui 10 millions d'euros de chiffre d’affaires. Le groupe a multiplié son chiffre d’affaires par cinq en cinq ans. Basé à Lille, ol compte plus de 400 collaborateurs répartis dans quatre pays européens et ambitionne de bâtir une suite marketing européenne capable de rivaliser avec les acteurs américains.