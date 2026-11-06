Meuse : les résultats préoccupants du bâtiment et des travaux publics

Un constat préoccupant. Le dernier bilan du Réseau des CERC confirme l’ampleur des difficultés rencontrées par les entreprises du bâtiment en 2025, avec une situation encore plus dégradée dans le Grand Est, caractérisé par une baisse de 7,1% de l’activité. Du côté du baromètre régional des travaux publics publié en octobre 2026, les données sont tout aussi alarmantes, avec un chiffre d’affaires en recul de 8,5% contre une baisse de 12,2% en volume, pour le Grand Est. Autre sujet d’inquiétude, les carnets de commandes se rétractent passant de 4,9 mois à seulement quatre mois tandis que les délais de paiement continuent de s’allonger. Quant aux appels d’offres publics, une diminution de 24,4% observée au premier semestre par rapport à la même période en 2025 cristallise les angoisses de la profession. Dans la Meuse, tous les indicateurs sont passés au rouge, à l’exception des logements mis en chantier, avec une hausse de 57,5%. Un taux à pondérer au vu du faible nombre de logements. Les conséquences se font sentir sur l’emploi dans ce département rural, avec une baisse de 1,7% des emplois salariés dans la construction et une diminution de 7,6% pour les intérimaires.

Assemblée générale à venir

C’est dans ce contexte que le président de la Fédération Meuse, Mickaël Laurent, rappelle «l’importance de maintenir les investissements publics, de donner de la visibilité aux entreprises sur les projets à venir et de favoriser le lancement effectif des opérations de construction et de rénovation. Chaque chantier engagé représente de l’activité pour nos entreprises et un investissement dans l’avenir de nos communes». Un message qui sera forcément relayé le vendredi 20 novembre prochain, à l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération du BTP de la Meuse. La grand-messe se tiendra à Bar-le-Duc, dans les locaux de l’hôtel du département, en présence de Jérôme Dumont, le patron de l’exécutif meusien, de Benoît Dejaiffe, le maire de Bar-le-Duc, de Franck Menonville, le sénateur, ainsi que de la préfète de la Meuse. Deux cents participants sont attendus pour ce rendez-vous annuel qui mettra en avant le parcours de jeunes apprentis autour d’une table ronde tournée vers l’avenir.